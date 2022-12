பிக்பாஸில் ஒலித்த “பெரியார்”.. விக்ரமன் பேச்சை “கட்” செய்தது ஏன்? அம்பேத்கரை தொடர்ந்து புதிய சர்ச்சை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அண்ணல் அம்பேத்கர் குறித்தும் மலைப்பகுதிகளில் இருந்து பழங்குடியின மக்கள் அகற்றப்படுவது குறித்தும் போட்டியாளர் விக்ரமன் தெரிவித்த கருத்துகள் ஒளிபரப்பப்படவில்லை என்ற விமர்சனம் எழுந்த நிலையில், தற்போது தந்தை பெரியார் என விக்ரமன் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் உச்சரித்தபோது அது மியூட் செய்யப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் 6 வது சீசன் தற்போது 80 நாட்களை கடந்து உள்ளது. இதில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் விக்ரமனும் பங்கேற்று விளையாடி வருகிறார்.

அரசியல்வாதி என்றே அறிமுகத்துடனே விளையாடி வரும் விக்ரமன் ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்து உள்ளார். பிக்பாஸ் வீட்டில் அஜீம், மணிகண்டன் போன்ற அனைத்து போட்டியாளர்களும் அத்துமீறி நடந்தபோது அவர்களுக்கு எதிராக குரல் எழுப்பி இருக்கிறார்.

விக்ரமனால் எனக்கு பெருமை.. என்னிடம் கேட்ட பிறகே பிக்பாஸ் சென்றார் - நெகிழ்ச்சியடைந்த திருமாவளவன்

English summary

A few days ago, there was criticism that contestant Vikraman's comments about Annal Ambedkar was removed. Now when Vikraman pronounced Periyar name in the Bigg Boss show has been muted.