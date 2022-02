Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு திமுகவில் ஒரு சில அதிரடி மாற்றங்கள் நிகழலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தேர்தலில் நுறு சதவீத வெற்றியை கொடுக்காத நிர்வாகிகள் மீதும் உள்ளடி வேலை பார்த்தவர்கள் மீதும் கடும் நடவடிக்கை எடுப்பதில் உறுதியாக இருக்கிறதாம் திமுக தலைமை.

3 பேர்.. ஸ்டாலினுக்கு வந்த போன்.. அடுத்த மூவிற்கு ரெடியான மம்தா.. வெளியாக போகும் முக்கிய அறிவிப்பு?

இதனால் மாவட்டச் செயலாளர்கள், நகரச் செயலாளர்கள் என பலரும் தலைமையின் நடவடிக்கையிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக, தேர்தலுக்கு இன்னும் 4 நாட்களே உள்ள நிலையில் ஓடியாடி தீயாய் வேலை செய்யத் தொடங்கியிருக்கின்றனர்.

English summary

After Election result, Action on those who do not work for the election in dmk