மெரினாவில் கள்ளச் சாராயம்! ஆபரேஷன் கள்ளச் சாராயம் 2.0 நடத்தப்படுமா? எடப்பாடி பழனிசாமி ஆவேச கேள்வி!

சென்னை : சென்னை மெரீனா கடற்கரையில் கள்ளச்சாராய பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆபரேஷன் கஞ்சா 2.0 நடத்தப்படுவது போல், இந்த விடியா அரசின் ஆட்சியில் இனி ஆபரேஷன் கள்ளச் சாராயம் 2.0 நடத்தப்படுமா? என தமிழக எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னையில் கஞ்சா, மது உள்ளிட்ட போதை வஸ்துகளின் புழக்கம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், சென்னையின் மிக முக்கிய இடமான மெரினா கடற்கரை மணலில் புதைத்துவைத்து கள்ளச்சாராயம் விற்பனை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

3 பிளான் + 2 குறி.. ஸ்டாலின் கணக்கு நொறுங்குகிறதா.. திமுகவை டேமேஜ் செய்ய போகும் எடப்பாடி.. பாஜக குஷி

கடற்கரை மணலில் நூற்றுக்கணக்கான லிட்டர் கள்ளச்சாராயம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில், மணலில் சாராய பாட்டில்களை புதைத்து விற்றதாக 3 பெண்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் ஆபரேஷன் கஞ்சா 2.0 நடத்தப்படுவது போல், திமுக ஆட்சியில் இனி ஆபரேஷன் கள்ளச் சாராயம் 2.0 நடத்தப்படுமா? என தமிழக எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

With Operation Cannabis 2.0 being confiscated at the Chennai Marina Beach, will Operation Cannabis 2.0 be carried out under the rule of this Vidya government like Operation Cannabis 2.0? Tamil Nadu Opposition Leader Edappadi Palanisamy has raised the question.