தலைநகரத்தில் கை வைத்த ஓபிஎஸ்! எடப்பாடியிடம் இருந்து எஸ்கேப்பாகும் 4 மா.செ.க்கள்? மெகா ப்ளான் தான்!

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியிலிருந்து கடந்த சில நாட்களாக நிர்வாகிகள் பலர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்து வரும் நிலையில், சென்னையில் இருக்கும் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள், சார்பு அணி மாவட்ட செயலாளர்கள் சிலர் என ஒட்டுமொத்தமாக ஓபிஎஸ் அணிக்கு தாவ இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவில் தற்போதைக்கு யாருக்குமே நேரம் சரியில்லை என்று தான் கூற வேண்டும். எந்த அளவுக்கு அதிகாரத்தின் உச்சத்தில் இருந்தார்களோ, அவர்கள் அதே கட்சியில் அதளபாதளத்தில் வீழ்ந்துள்ளார்கள் என்றே கூறுகின்றனர் அரசியல் நோக்கர்கள்.

சசிகலா, டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் என பலரும் அதிகாரத்தின் உச்சம் வரை சென்று அதிமுகவினராலேயே ஓரம்கட்டப்பட்டு, தற்போது மீண்டும் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்ற பல்வேறு போராட்டங்களைச் சந்தித்து வருகின்றனர். தற்போதைய நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டும் இதில் விதிவிலக்கு.

English summary

It has been reported that the AIADMK district secretaries in Chennai and some of the pro-party district secretaries have defected to the OPS team as a whole.