அதிமுக ஆட்சியில் ஒருவருக்கே பல பணிகள்.. திமுக ஆட்சியில் அப்படியில்லை.. குற்றம்சாட்டும் எ.வ.வேலு!

Chennai

சென்னை: அதிமுக ஆட்சியில் ஒரு ஒப்பந்தத்தாருக்கு எராளமான பணிகள் வழங்கப்பட்டதாகவும், திமுக ஆட்சியில் ஒரு ஒப்பந்தத்தாரருக்கு ஒரு பணி மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் எ.வ.வேலு குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை சைதாப்பேட்டையில் நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மழை நீர் வடிகாலை சீரமைக்கும் பணிகளில் நெடுஞ்சாலைத்துறை பணியாளர்கள் ஈடுபட்டு வந்தனர். இதனை அமைச்சர்கள் எவ வேலு மற்றும் மா.சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் எ.வ.வேலு செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், சைதாப்பேட்டை பஜார் சாலையில் பகல் நேரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருக்கும். எனவே இரவு நேரங்களில் இரண்டு நாட்களில் பஜார் சாலை முதல் ஜோன்ஸ் சாலை வரை உள்ள மழை நீர் வடிகால் பணிகளை முடிக்க அதிகாரிகளிடம் அறிவுறுத்தியுள்ளோம்.

English summary

Minister EV Velu has alleged that in AIADMK regime a contractor was given plenty of work and in DMK regime a contractor was given only one work.