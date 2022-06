அடுத்த பொதுக்குழுவில் சசிகலாவா? கூட்டிட்டு போவாரா ஓபிஎஸ்! ஒரே தமாசா இருக்கும்! தெறிக்கவிடும் மீம்ஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழுவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெளியேறிய நிலையில் இவ்விவகாரம் சூடுபிடித்துள்ளது ஒருபுறம் இருந்தாலும், எது கிடைத்தாலும் மீம்ஸ் போட்டு கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள் லட்டு போல கிடைத்த இந்த கண்டெண்டை விடுவார்களா என்ன? தற்போது சமூக வலைதளங்களில் தெறிக்கவிடும் அதிமுக மீம்ஸ்கள் குறித்து இப்போது பார்க்கலாம்..

இங்கு பகிரப்படும் மீம்ஸ்கள் அனைத்தும் என்னால் உருவாக்கப்பட்டவை அல்ல, எங்கிருந்தோ எனக்கு கிடைக்கும் மீம்ஸ்களை, பிறரும் பார்த்து மகிழ நான் இங்கு பகிர்கிறேன் என முதலிலேயே குறிப்பிட்டுள்ளார் நெட்டிசன் ஒருவர்.

அதிமுக சதுரங்கம்! எடப்பாடி வைத்த “செக்”..! வெலவெலத்துப் போன ஓபிஎஸ்! முன்னாள் இருக்கும் ஒரே வாய்ப்பு?

"அடுத்த மாச பொதுக்குழுவுக்கு OPS சின்னம்மா சசிகலாவ கூட்டிட்டு வரப்போறாருனு சொல்லிவை .... ஒரே தமாசா இருக்கும் ...." என சார்பட்டா பரம்பரை படத்தின் டெம்பிளேட்டை வைத்து மீம் ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார்.

"ஓபிஎஸ்- நான் தான் தலைமை..

இபிஎஸ் - நான் தான் தலைமை

சிவி சண்முகம் - தீர்மானங்கள் அனைத்தும் நிராகரிப்பு" அல்டிமேட்டான இந்த மீம் காங் VS காட்ஸில்லா டெம்பிளேட்டை வைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்னைக்கு பொதுக்குழுவை ஏன் கூட்டுனீங்க..

தீர்மானம் நிராகரிக்க

சரி 11ஆம் தேதி பொதுக்குழுவை ஏன் கூட்டுறீங்க..

ஆங்.. இன்னைக்கு நிராகரித்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றத்தான்" என அதிமுக அடுத்த பொதுக்குழுவை கலாய்த்து வைகைப்புயலாரை வைத்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மீம்

தீர்மானங்கள் அனைத்தையும் நிராகரிப்பதாக அமைச்சர்கள் சி.வி.சண்முகம், கே.பி.முனுசாமி ஆகியோர் ஆவேசமாகிய நிலையில், அனைத்து தீர்மானங்களும் நிராகரிப்பு ... ~அப்றம் ஏன் தேவையில்லாம யூ டர்ன் போட்டு , டேபிள நொறுக்கி கூட்ட நெரிசலில் காரில் வந்து இந்த மீட்டிங்கு ..." என எவர் கிரீன் ஏட்டு ஏகாம்பரம் கேட்கிறார்.

பல லட்சம் செலவு செய்து கூட்டப்பட்ட பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அனைத்து தீர்மான பர்னிச்சர்களும் உடைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், "அடிச்சு புடிச்சு பொதுக்குழுவ நடத்தியே தீரணும்னு கூட்டி அதே பொதுக்குழுவ நிராகரிப்பாங்களா ... ? ஆனா நாங்க நிராகரிப்போம்..!" என வசூல் ராஜா மீம் தான் அதிமாக பரவி வருகிறது.

