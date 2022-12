"இனி சான்ஸ் இல்லை.." ஒரே போடாக போட்ட டிடிவி தினகரன்.. வீரப்பா, நம்பியார் உதாரணம் வேற

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: அதிமுக தவறானவர்களின் கைகளில் உள்ளது. அதிமுகவுடன் கூட்டணி சேருவீர்களா எனக்கேட்டால் அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. அந்த தவறை நாங்கள் என்றைக்கும் செய்யமாட்டோம். அதிமுக தவறானவர்களின் கைகளில் உள்ளது. திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் உண்மையான தொண்டர்கள் ஒன்றாக இணைய வேண்டும்.'' என நடிகர்கள் பிஎஸ் வீரப்பா, எம்என் நம்பியாரை ஆகியோரை நினைவு கூர்ந்து டிடிவி தினகரன் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.

அதிமுக கூட்டணியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தை இணைக்க வாய்ப்பு இல்லை என எடப்பாடி பழனிச்சாமி சமீபத்தில் கூறினார். இதன் தொடர்ச்சியாக அதிமுக கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்பு இல்லை என டிடிவி தினகரன் அறிவித்தார்.

இந்நிலையில் சென்னை ராயப்பேட்டையில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் அலுவலகத்தில் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் அதிமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார். இதுபற்றி டிடிவி தினகரன் கூறியதாவது:

சவுத்துக்கு போட்ட ஸ்கெட்ச் 'மிஸ்’.. வடக்கே வேட்டையில் சிக்கிய தலைகள்! கோட்டை விட்ட டிடிவி.. போச்சே!

English summary

AIADMK is in wrong hands. If you ask me whether you will join the alliance with AIADMK, there is no chance. We will never make that mistake again. AIADMK is in wrong hands. If we want to defeat the DMK, the real volunteers should join together.'' TTV Dhinakaran severely criticized actors BS Veerappa and MN Nambiarai.