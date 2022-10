அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்,மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம்..இபிஎஸ் தலைமை..இன்று ராயப்பேட்டை ரணகளமாகுமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம், அதன் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இன்று நடைபெறுகிறது. அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் ஜூலை 11ஆம் தேதி வானகரத்தில் நடைபெற்ற போதே ராயப்பேட்டை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் ஓபிஎஸ் ஆதரவளார்களால் கலவரம் வெடித்தது. இன்றைய தினம் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஆதரவாளர்களிடையே மோதல் ஏற்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி தேர்வான பின்னர், அவர் தலைமையில் கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெறும் முதல் எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம் என்பதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. வழக்கமாக சட்டசபைக் கூட்டம் நடக்கும் முன்பாக, தலைமை அலுவலகத்தில் எம்.எல்.ஏக்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடக்கும். மாவட்ட செயலாளர்களை இணைத்து தற்போது கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஒற்றைத்தலைமை பிரச்சனை உச்சக்கட்ட மோதலில் உள்ள நிலையில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆதரவாளர்கள் நாளுக்கு ஒரு பேட்டி அளித்து வரும் நிலையில் இன்றைய தினம் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் , எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் கூடுகிறது.

English summary

A meeting of AIADMK MLAs and district secretaries will be held today under the chairmanship of its interim general secretary Edappadi Palanisamy Rayapettai MGR Maligai, Chennai on Today Monday.