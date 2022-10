சட்டசபையில் சலசலப்பு வருமா? இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்.. நாளை ஆலோசனை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சட்டசபை கூட உள்ள நிலையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை ராயப்பேட்டையில் உள்ள எம்ஜிஆர் மாளிகையில் நடைபெற உள்ளது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் சட்டசபையில் எழுப்ப வேண்டிய முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.

அக்டோபர் 17ஆம் தேதி சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ளதாக சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவித்துள்ளார்.

எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் பதவியிலிருந்து ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை நீக்கிவிட்டு ஆர்.பி.உதயகுமாரையும், துணை கொறடா பதவியிலிருந்து மனோஜ் பாண்டியனை நீக்கிவிட்டு, அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தியையும் நியமித்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆனால், இதை சபாநாயகர் அப்பாவு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.

எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பும், ஓ.பன்னீர் செல்வம் தரப்பும் சபாநாயகர் அப்பாவுவிற்கு கடிதம் அளித்துள்ள நிலையில், சபாநாயகர் இன்னும் தனது முடிவை தெளிவாக அறிவிக்கவில்லை. இந்த நிலையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நாளை கூட உள்ளது.

English summary

A meeting of AIADMK MLAs will be held tomorrow evening at the head office in Rayapettai, Chennai. It has been announced that a meeting of MLAs will be held under the leadership of AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palanisami.