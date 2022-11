பஞ்சாயத்தே வேணாம்! முதல்வர் கூட்டத்தில் ஆப்சென்டான ரவீந்திர நாத்! பழசு கண்ணு முன்னாடி வந்து போகும்ல!

Chennai

சென்னை : சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த எம்பிக்கள், எம்எல்ஏக்கள் கலந்து கொண்ட நிலையில், அதிமுகவின் ஒரே ஒரு மக்களவை எம்பியும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் மகனுமான ஓபி ரவீந்திரநாத் குமார் கலந்து கொள்ளவில்லை.

சென்னையில் இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் மாவட்ட அளவிலான வளர்ச்சி, ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவின் மாநில அளவிலான இரண்டாவது ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

மத்திய அரசின் பங்களிப்புடன் 15 துறைகளின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் 41 திட்டங்களை கண்காணிக்க மாநில அளவில் வளர்ச்சி, ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இக்குழுவின் தலைவராக முதல்வர் ஸ்டாலின், துணைத் தலைவராக ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் பெரிய கருப்பனும் உள்ளனர்.

While MPs and MLAs from various parties participated in the consultative meeting held at the Chennai Secretariat under the chairmanship of Tamil Nadu Chief Minister Stalin, only one Lok Sabha MP of AIADMK and O. Panneerselvam's son OP Ravindranath Kumar did not attend.