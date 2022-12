பொங்கல் பரிசில் கரும்பு.. அதிமுகவுக்கு கிடைத்த வெற்றி.. ஆர்ப்பாட்டத்தை ரத்து செய்த எடப்பாடி பழனிசாமி

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் முழுக்கரும்பு வழங்க முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனால் திருவண்ணாமலையில் அதிமுக விவசாய அணி சார்பில் ஜன.2ல் நடக்கவிருந்த ஆர்ப்பாட்டம் ரத்து செய்யப்படுவதாகவும், பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புடன் செங்கரும்பு வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு அதிமுகவுக்கு கிடைத்த வெற்றி என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

பொங்கல் பண்டிகைக்கு ஆயிரம் ரூபாயுடன், அரிசி, சர்க்கரை உள்ளிட்ட பொருட்கள் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பாக வழங்கப்படும் என்று கடந்த 22ம் தேதி தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டது. இந்த பரிசுத் தொகுப்பில் கரும்பு இடம்பெறாதது குறித்து பல தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர்.

பொங்கல் பண்டிகைக்கு கரும்பை அரசு கொள்முதல் செய்யும் என்று நம்பி பயிரிட்டதாக விவசாகள் தெரிவித்து வந்தனர். இதனிடையே பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் கரும்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அதிமுகவினர் கடுமையாக வலியுறுத்தினர்.

English summary

Edappadi Palaniswami said that the Protest scheduled to be held on January 2 on behalf of AIADMK's agricultural team in Tiruvannamalai was canceled and the announcement that sugarcane will be given along with the Pongal gift package is a victory for AIADMK.