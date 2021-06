சசிகலா ஆடியோ ரிலீஸ் நாடகம்... அதிமுகவில் தீர்மானம் - தொலைபேசியில் பேசிய அனைவரும் கூண்டோடு நீக்கம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சசிகலா தொலைபேசியில் பேசுவதை தினந்தோறும் தொலைக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்பி நாடகம் ஆடி வருகிறார். சசிகலா உடன் பேசிய அனைவரையும் கட்சியையை விட்டே நீக்க வேண்டும் என்று ஏகமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. சசிகலா உடன் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் ஆனந்தன் உள்ளிட்ட அனைவருமே அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பெங்களூரு சிறையில் இருந்து விடுதலையாகி வந்த சசிகலா தீவிர அரசியலில் ஈடுபடப்போவதாகக் கூறினார். அந்த சினிமா பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்களையும் வீட்டிற்கு அழைத்து சந்தித்தார் சசிகலா. சட்டசபைத் தேர்தலில் களமிறங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அரசியலை விட்டு ஒதுங்கப்போவதாக கடந்த மார்ச் மாதத்தில் அறிக்கை வெளியிட்டார்.

அடுத்த சில நாட்களிலேயே சசிகலா ஆன்மீக பயணம் கிளம்பினார். பல கோவில்களில் யாகங்கள், சிறப்பு பூஜைகள் செய்த சசிகலா சில மாதங்கள் ஒதுங்கியிருந்தார். சட்டசபைத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி 77 இடங்களை வென்றது. அதிமுக பிரதான எதிர்கட்சியாக சட்டசபையில் அமர்ந்துள்ளது.

இந்த சூழ்நிலையில் சசிகலா தனது நாடகத்தை நடத்தி வருகிறார். கடந்த சில நாட்களாகவே பெயர் தெரியாத தொண்டர்களுடன் பேசி அந்த ஆடியோவை ரிலீஸ் செய்து வருகிறார். கட்சியை காப்பாற்ற நான் வருவேன் என்று சொன்னார்.

English summary

Sasikala is talking on the phone and broadcasting drama on television every day. The resolution was passed unanimously that all those who spoke with Sasikala should be expelled from the party. All those who spoke to Sasikala, including former minister Anandan, have been expelled from the AIADMK.