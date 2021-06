அமைதி வழி முடிந்தது... இனி சிங்கப்பாதைதான் - சசிகலா அடுத்த ஆக்சன் ஆரம்பம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இனியும் நான் அமைதியாக இருக்கப்போவதில்லை என்று சசிகலா கூறியுள்ளார். என்ன ஆனாலும் சரி இந்த கட்சியை இனிமேலும் விட்டுவிட மாட்டேன். தலைவர், அம்மா காலத்து அ.தி.மு.க.வை மீண்டும் கொண்டு வருவேன் என்று அதிமுக தொண்டரிடம் பேசிய சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

அரசியலை விட்டு ஒதுங்கப்போவதாக கடந்த மார்ச் மாதம் அறிவித்த சசிகலா, குல தெய்வ கோவில் தொடங்கி தமிழகம் முழுவதும் பல முக்கிய கோவில்களில் யாகம் நடத்தி ஆன்மீக தரிசனம் செய்தார். பிரம்மஹத்தி தோஷம் நீங்க யாகம், எதிரிகளை வெல்லும் யாகம் என பல யாகங்கள் செய்த சசிகலா சில மாதங்கள் அமைதியாக இருந்தார்.

சட்டசபைத் தேர்தல் முடிவுகள் அதிமுகவிற்கு சாதகமாக இல்லாவிட்டாலும் படுதோல்வி கிடைக்கவில்லை. வலிமையான எதிர்கட்சியாகவே சட்டசபையில் அதிமுக அமர்ந்துள்ளது. சட்டசபை எதிர்கட்சித்தலைவராக எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் துணைத்தலைவராக ஓ.பன்னீர் செல்வமும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Sasikala has said that I am not going to be quiet anymore. Whatever it is I will never leave this party anymore. Speaking to AIADMK volunteers, Sasikala said that the leader would bring back the AIADMK during his mother's time.