சாயம் வெளுத்தது! திமுக துண்டோடு ஓ.பன்னீர்செல்வம்! என்னங்க ‘அவங்க’ இப்படி சொல்லிட்டாங்க! பரபர அதிமுக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக அலுவலகத்தில் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் மீது பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டு அவர் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் திமுக கைக்கூலி எனவும், அவரது சாயம் வெளுத்து விட்டது என அதிமுக தொண்டர்கள் மட்டுமல்லாது அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகளும் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டினை முன்வைத்து வருகின்றனர்.

AIADMK பொதுக்குழுக்கூட்டம் | ரத்தக்களறியான ராயப்பேட்டை | EPS VS OPS

அதிமுகவில் கிட்டத்தட்ட ஒருமாத காலமாக நீடித்துவந்த ஒற்றைத் தலைமை குறித்த விவகாரமானது, இறுதியாக இன்று சென்னை வானகரத்தில் நடைபெற்ற பொதுகுழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் மூலம் இன்று முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

பொதுக்குழு நடத்த தடையில்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் காலை 9 மணியளவில் தீர்ப்பு வழங்கியதையடுத்து, வானகரத்தில் தொடங்கிய அதிமுக பொதுக்குழுவில், கழகத்தின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்றார்.

சக்கரம் மேல வந்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா..? ஞாபகம் இருக்கட்டும் ஸ்டாலின் - திமுகவை சீண்டிய எடப்பாடி!

English summary

While O. Panneerselvam, who broke the lock and entered the AIADMK office, has been accused of sensationalism and he has been removed from the party, not only AIADMK activists but also AIADMK senior executives are making sensational accusations that he is a DMK henchman and that his color has faded.