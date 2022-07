பழைய பழனிசாமினு நினைச்சீங்களா? மேடையில் முழங்கிய எடப்பாடி! முரட்டுத்தனமாய் தூங்கிய முனுசாமி & கோ.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ரத்தக் களரியான அதிமுக அலுவலகம், போர்க்களமான பொதுக்கூட்டம் என நேற்றைய தினம் அதிமுக வரலாற்றில் மறக்க முடியாத தினமாக அமைந்த நிலையில் என்னை பழைய பழனிச்சாமியின் நினைச்சீங்களா என மேடையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்க கே.பி.முனுசாமி ராஜன் செல்லப்பா, செல்லூர் ராஜு உள்ளிட்ட மூத்த நிர்வாகிகள் தூங்கி வழிந்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்களாக அதிமுகவில் நீருபூத்த நெருப்பாக இருந்த அதிகாரப்போட்டி ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது. குறிப்பாக கடந்த ஒரு மாதத்தில் அதிமுகவுக்குள் நிறைவேற்றப்பட்ட அரசியல் நாடகத்தின் காட்சிகள் ஏராளம்.

சசிகலா சிறைக்கு சென்ற பிறகு அதிமுகவில் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து கட்சியில் அதிகாரமிக்கவர் யார் என்ற போட்டி ஓ பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையே எழுந்தது.

English summary

While yesterday has become an unforgettable day in the history of AIADMK, the incident of KP Munuswamy Rajan Chellappa, Sellur Raju and other senior executives falling asleep while Palanichami was raging on the stage asking, "Do you think of me as the old Palanichami" is spreading rapidly on social media.