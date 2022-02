அதிமுக கோட்டை கோவையைக் கைப்பற்ற திமுக அராஜகம்.. வெளியாட்களை வைத்து வன்முறை.. ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் அறிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் முறைகேடுகளை அரங்கேற்றி வரும் திமுகவினரின் அராஜகத்திற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவிப்பதாகவும் வாக்காளர்களுக்கு பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்களை விநியோகிப்பது என திமுக நடத்தும் சதிச் செயல்கள் மீண்டும் அரங்கேறுகின்றன என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் கூட்டாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் முடிந்துள்ள நிலையில் திமுகவினர் ஓட்டுக்கு பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் கொடுப்பதாக அதிமுக தரப்பில் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகிறது.

தேர்தல் நியாயமான முறையில் நடத்த வலியுறுத்தி முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தலைமையில் கோவையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

AIADMK co-ordinator Panneer Selvam Edappadi Palanichamy has issued a joint statement condemning the DMK's anarchy in staging irregularities in the urban local government elections and the DMK's conspiracy to distribute cash and gifts to voters.