ஸ்டாலின் அரசு அமைந்த பிறகு முதல் முறை.. வீதிக்கு வரும் அதிமுக.. 28ம் தேதி மாநிலம் முழுக்க போராட்டம்

சென்னை: முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக அரசு அமைந்த பிறகு, முதல் முறையாக, அதிமுக சார்பில் மாநிலம் தழுவிய அளவில் அரசை கண்டித்து மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்துவதற்கு அதிமுக அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

ஜூலை 28-ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி, ஒன்றியம் , ஊராட்சி ஆகிய பகுதிகளில், தங்கள் வீடுகளின் முன்னே பதாகைகளை ஏந்தி கவனயீர்ப்பு முழக்கங்களை எழுப்பி தமிழ்நாட்டு மக்களின் உரிமை குரல் ஒலிக்க வேண்டும் என்று அதிமுக தலைமை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம், துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் இது தொடர்பாக இணைந்து வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

After MK Stalin government comes to power in Tamil Nadu, for the first time AIADMK doing mass protest against the government on July 28 over the failure of the DMK government in various issues including NEET exam.