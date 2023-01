"ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்.." அதிமுக இல்லாமல் போய்விடும்.. எடப்பாடியை சாடிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ஓரே நாடு ஒரே தேர்தல் விவகாரத்தில் அதிமுக ஆதரவு அளித்ததை எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிந்து செய்தாரோ.. தெரியாமல் செய்தாரோ தெரியவில்லை. ஏனென்றால் தற்போது அதிமுகவிற்கு 60 எம்.எல்.ஏக்கள் உள்ளனர். மீண்டும் தேர்தல் நடத்தப்பட்டால் அதிமுகவிற்கு ஒரு எம்.எல்.ஏக்கள் கூட இல்லாத நிலைதான் ஏற்படும் என்று மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.

சென்னை சைதாப்பேட்டையில் நடைபெற்ற சமத்துவ பொங்கல் விழாவில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கலந்து கொண்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியதாவது:-

English summary

It is not known whether Edappadi Palaniswami knew or did not know that AIADMK supported AIADMK in the issue of one country and one election. Because currently AIADMK has 60 MLAs. Public Welfare and Medical Minister Ma Subramanian said that if the elections are held again, the AIADMK will be without even one MLA.