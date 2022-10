காற்று மாசு: உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது மனிதாபிமானம் இருக்கா?அண்ணாமலையை விமர்சித்த பூவுலகின் சுந்தர்ராஜன்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னையில் காற்று மாசுவினால் ஏராளமான குழந்தைகள் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில், உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது மனிதாபிமானம் இருக்கா? என அண்ணாமலையை விமர்சித்து பூவுலகின் நண்பர் அமைப்பு தலைவர் சுந்தர்ராஜன் ட்விட் வெளியிட்டுள்ளார்.

தீபாவளி நேற்று நாடு முழுவதும் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது. தீபாவளி பண்டிகை தமிழகத்திலும் களை கட்டியது.

மக்கள் புத்தாடை அணிந்து இனிப்பு பலகாரங்களை பரிமாறி பட்டாசுகளை வெடித்து உற்சாகத்துடன் தீபாவளியை கொண்டாடினர்.

