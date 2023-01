இப்படி நொறுங்கிப்போச்சே.. டீலில் விட்ட கூட்டணி கட்சி.. ஷாக் ஆகி பார்த்த ஓபிஎஸ்! என்ன முடிவெடுப்பாரோ?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தமாகா போட்டியிடாமல், அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு போட்டியிடுவது ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பிற்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி இருப்பது ஒருபுறம் என்றால், தமாகா தலைவர் ஜிகே வாசன் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் ஓபிஎஸ் தரப்பை பொருட்டாகவே மதிக்காதது ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ஷாக் கொடுத்திருக்கிறது.

அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த தமாகவிடம் இருந்து தொகுதியைப் பெற்று எடப்பாடி பழனிசாமி ஒருபக்கம் காய் நகர்த்தியுள்ளார். இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு சிக்கல் வந்தாலும் பரவாயில்லை என இறங்கியுள்ளார் ஈபிஎஸ்.

மற்றொரு பக்கம், கூட்டணிக் கட்சியான பாஜக தனியாக தேர்தல் குழு அமைத்திருப்பது கூட்டணிக்குள் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதற்கிடையே பாஜகவிடம் தங்கள் அணிக்கு ஓபிஎஸ்ஸும் ஆதரவு கேட்கக்கூடும் என தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

அவ்வளவு உறுதியா இருந்தாரே ஜிகே வாசன்.. ஒரே நாளில் ஜகா வாங்கியது ஏன்! லாக் செய்த எடப்பாடி?

English summary

On the one hand, AIADMK's Edappadi Palaniswami party contesting in Erode East bypoll and has created a crisis for O.Panneerselvam's side, on other hand, the leaders of alliance parties including TMC leader GK Vasan have given a shock to OPS by avoiding barely.