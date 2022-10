இந்தி திணிப்பு இல்ல.. அது வாய்ப்பு.. “எங்க பார்வையே வேற”.. 2024 கூட்டணி பற்றி பாரிவேந்தர் ‘பளிச்’!

Chennai

சென்னை : ஐஜேகே நிறுவனரும், பெரம்பலூர் எம்.பியுமான பாரிவேந்தர், 2024 தேர்தலில் தேசியக் கட்சியுடன் தான் கூட்டணி அமைப்போம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், இந்தி படிக்கச் சொல்வதை, இந்தி திணிப்பாக பார்க்கக்கூடாது, இன்னொரு மொழியை படிக்கக் கிடைக்கும் வாய்ப்பாக பார்க்க வேண்டும் என்றும் பாரிவேந்தர் கூறியுள்ளார்.

இன்றைய பேச்சு மூலம், இந்திய ஜனநாயக கட்சி வரும் 2024 தேர்தலில் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைக்கும் என்ற யூகங்களுக்கு வலு சேர்த்துள்ளார் பாரிவேந்தர்.

