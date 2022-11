100 மருத்துவக் கல்லூரிகள்.. மத்திய அரசின் “மெகா” திட்டம்! தமிழ்நாட்டுக்கு 7 கேட்கும் ராமதாஸ்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: நாடு முழுவதும் 100 மருத்துவக் கல்லூரிகளை தொடங்கும் மத்திய அரசின் திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு 7 மருத்துக் கல்லூரிகளை வழங்க வேண்டும் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.

இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில், "இந்தியாவில் மருத்துவக் கல்வி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன், நாடு முழுவதும் மேலும் 100 மருத்துவக் கல்லூரிகளை மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து அமைக்க மத்திய அரசு தீர்மானித்துள்ளது.

அத்துடன் மத்திய அரசு நிதியுதவியுடன் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள 157 மருத்துவக் கல்லூரிகளில் செவிலியர் கல்லூரிகளையும் தொடங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The founder of the PMK Ramadass, has insisted that 7 medical colleges should be provided to Tamil Nadu in the central government's plan to start 100 medical colleges across the country.