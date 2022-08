டெல்லிக்கு காவடி தூக்கவா போறேன்? நான் கலைஞர் பிள்ளை.. ஸ்டாலின் பேச்சு-எழுந்து ஆர்ப்பரித்த தலைவர்கள்!

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொள்வது என்பது காவடி தூக்குவதற்கு அல்ல; கை கட்டி வாய் பொத்தி உத்தரவு என்ன என கேட்பதற்காக நான் செல்லவில்லை; தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையானவற்றை கேட்டுப் பெற செல்கிறேன் என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதை திமுகவின் கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள், தொண்டர்கள் எழுந்து நின்று கைதட்டி ஆர்ப்பரிப்புடன் வரவேற்றனர்.

சென்னையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவனின் 60-வது பிறந்த நாள் விழா பொதுக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்று பேசுகையில், திமுக- பாஜக இடையே கூட்டணி ஒரு போதும் இல்லை; சனாதனவாதிகளாள் அதிகம் தாக்கப்பட்டிருக்கிறோம்; சனாதன சக்திகளுடன் ஒரு போதும் திமுக சமரசம் செய்து கொள்ளாது என்றார்.

Tamil Nadu CM MK Stalin said that Am I going to Delhi to fold my hands & sit to hear their (Govt) orders? I am Kalaignar's son. As the CM of Tamil Nadu, I have the responsibility to get schemes for the people of the state by speaking with the Union Government.