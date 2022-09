வெறும் 3 நாட்களில் 15 பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு! பறந்த முக்கிய உத்தரவு.. பாட்டிலில் பெட்ரோல் விற்க தடை

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவங்கள் நடந்து வரும் நிலையில், முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

கடந்த வியாழக்கிழமை இரவு கோவை சித்தாபுதூர் பகுதியில் மாநகர பாஜக அலுவலகம் மீது பெட்ரோல் நிரப்பிய பாட்டில் வீசப்பட்டது. அதன் பின்னர் இதுபோன்ற சம்பங்கள் தொடர்ச்சியாக அரங்கேறி வருகிறது.

இப்படி அடுத்தடுத்து நடைபெறும் சம்பவங்களால் அங்குப் பதற்றமான ஒரு சூழல் உருவாகி உள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

தொடரும் பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு சம்பவங்கள்.. தலைமை செயலகத்தில் குவிந்த பாஜக நிர்வாகிகள்.. பின்னணி!

English summary

15 petrol bottle attacks in tamilnadu in just three days: Petrol should not be sold in bottles says police.