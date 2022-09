என்ஐஏ சோதனை.. நாங்கள் ஜனநாயக ரீதியாக இயங்குகிறோம்.. தடை செய்ய முடியாது.. தமிழக பிஎப்ஐ விளக்கம்

Chennai

சென்னை: ‛‛பாப்புலர் ப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா தடை செய்ய முடியாத அமைப்பு. நாங்கள் ஜனநாயக ரீதியாக இயங்குகிறது. என்ஐஏ, அமலாக்கத்துறை உள்ளிட்டவை தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த அமைப்புகள் ஆர்எஸ்எஸ்ஸின் கைப்பாவையாக செயல்பட்டு வருகிறது'' என பாப்புலர் ப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பின் தமிழக தலைவர் முகமது சேக் அன்சாரி கூறினார்.

இந்தியா முழுவதும் 13க்கும் அதிகமான மாநிலங்களில் கடந்த 22ம் தேதி அதிகாலை 2 மணி முதல் பாப்புலர் ப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா, எஸ்டிபிஐ அலுவலங்கள், நிர்வாகிகளின் வீடுகளில் என்ஐஏ மற்றும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.

தமிழகத்திலும் கோயம்புத்தூர், கடலூர், ராமநாதபுரம், திண்டுக்கல், தேனி, தென்காசி, சென்னை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் சோதனைகள் நடந்தன.

