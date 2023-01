3 ‛மேஜர்’ பாயிண்ட்.. நாளை அதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆலோசனை.. ஏன் முக்கியம்?

Chennai

சென்னை: சென்னை ராயப்பேட்டையில் நாளை மாலை 4.30 மணிக்கு அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் எம்எல்ஏக்களின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. நாளை ஆளுநர் ஆர்என் ரவியின் உரையுடன் சட்டசபை கூட்டம் தொடங்க உள்ள நிலையில் சட்டசபையில் செயல்படுவது குறித்து அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ஆலோசனை நடத்த உள்ளனர். அதிமுகவில் இருந்து ஓ பன்னீர் செல்வம் நீக்கப்பட்ட எதிர்க்கட்சி துணை தலைவர் பதவி பறிக்கப்பட்டதையும், புதிய எதிர்க்கட்சி துணை தலைவராக ஆர்பி உதயக்குமார் நியமனத்தையும் சபாநாயகர் அப்பாவு ஏற்காத நிலையில் இந்த கூட்டம் 3 முக்கிய விஷயங்களை பற்றி ஆலோசனை செய்யும் வகையில் நடைபெற உள்ளதால் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அது என்ன 3 விஷயம்?

அதிமுகவில் ஓ பன்னீர் செல்வம் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும், எடப்பாடி பழனிச்சாமி இணை ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் செயல்பட்டு வந்தனர். இந்நிலையில் தான் கடந்த ஆண்டின் மத்தியில் அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்தது.

இதையடுத்து பொதுக்குழு கூட்டப்பட்டது. இதற்கு ஓ பன்னீர் செல்வம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். இதற்கிடையே பொதுக்குழு மூலம் அதிமுகவில் இருந்து ஓ பன்னீர் செல்வம் நீக்கப்பட்டார். அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

A consultative meeting of MLAs will be held tomorrow at 4.30 pm in Rayapetta, Chennai under the leadership of AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palanichami. The AIADMK MLAs are going to discuss the functioning of the Assembly as the assembly session is about to begin tomorrow with Governor RN Ravi's speech. While Speaker Appa did not accept the removal of O Panneer Selvam from the AIADMK and the appointment of RB Udayakumar as the new opposition vice president, this meeting is expected to be held to discuss 3 important issues.