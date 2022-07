அதிமுக பொருளாளர் பதவி ராசியே இல்லையாமே! நீங்க நம்பலனாலும் அதான் நெசம்! கடந்த கால வரலாற்றை பாருங்க!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமையை கைப்பற்றுவதை விட ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு பிறகு பொருளாளர் பதவியை யார் கைப்பற்ற போவது என்ற போட்டி தான் தற்போது அதிமுகவில் பேசும் பொருளாக உள்ளது. ஆனால் பொருளாளர் பதவி குறித்த ஒரு அச்சமும் மூத்த நிர்வாகிகளிடையே எழுந்துள்ளது..

மற்ற கட்சிகளைப் போல அதிமுகவின் பொருளாளர் பதவி என்பது அவ்வளவு சாதாரணமல்ல. அதிமுகவை பொருத்தவரை சட்டவிதிகளின்படி இல்லாவிட்டாலும் அக்கட்சியின் முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் மறைந்த முதல்வருமான ஜெயலலிதா அவர்கள் யார் மீது நம்பிக்கை வைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் பொருளாளர் பதவி.

அதிமுகவில் அவைத்தலைவர் பதவியை விட பொதுச்செயலாளர் பதவிக்கு அடுத்து மிகவும் அதிகாரம் மிக்க பதவிகளில் ஒன்று பொருளாளர் பதவி. பொருளாளர் பதவிக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் யாரும் வந்து விட முடியாது.

English summary

Rather than capturing a single leadership in the AIADMK, the competition of who will take over the post of treasurer after O. Panneer Selvath is the talking point in the AIADMK. But an apprehension about the post of treasurer has also arisen among senior executives.