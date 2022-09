அகால மரணம்...போஸ்டர் அடித்து உடல் நல்லடக்கம்...புதைத்த பாட்டி உயிருடன் வந்த அதிசயம்

Chennai

செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கூடுவாஞ்சேரி பகுதியில் உயிரிழந்த மூதாட்டி திடீரென உயிருடன் வந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தனது தாயார் இறந்து விட்டதாக ஊர் முழுவதும் போஸ்டர் அடித்து ஒட்டி, தாயாரின் உடலை அடக்கம் செய்த மகனுக்கு தாய் உயிருடன் வந்திருக்கும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், மறுபுறம் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர் ஏற்கெனவே அடக்கம் செய்யப்பட்டவரின் உடல் யாருடையது என்று விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

English summary

The sudden return of an old woman who died in Guduvancheri area of ​​Chengalpattu district has caused a great shock. Although the incident of his mother coming back alive has caused shock to the son who put up posters all over the town saying that his mother had died and buried her body, on the other hand it has caused happiness. The police, who have registered a case in this regard, are already investigating the body of the person who was buried.