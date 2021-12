ஆன்லைன் சூதாட்டம்.. அதிகரிக்கும் தற்கொலைகள்..! - கண்டிக்கும் அன்புமணி ராமதாஸ்

Chennai

சென்னை: திருத்தப்பட்ட ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்டம் இயற்றப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்த போதிலும் அதற்காக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று விமர்சித்துள்ள பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், புதிய தடை சட்டத்தை வரவுள்ள நடப்பு கூட்டத்தொடரில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கடந்த அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் இயற்றப்பட்ட ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்டத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ள நிலையில், ஆன்லைன் சூதாட்ட விளையாட்டுக்களால் பணத்தை இழந்து தற்கொலை செய்து கொள்ளும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.

இது தொடர்பாக அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில், புதுவை மாநிலம் குமராப்பாளையத்தை சேர்ந்த மென்பொருள் பொறியாளர் அமர்நாத் ஆன்லைன் ரம்மியில் ரூ.30 லட்சத்தை இழந்ததால் மனம் உடைந்து தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவரை நம்பியிருந்த 3 மாதம் கருவுற்ற மனைவி ஆதரவற்றவராகியிருக்கிறார் என கூறியுள்ளார்.

