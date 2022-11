படையெடுக்கும் வட இந்தியர்கள்.. வேலையின்றி தவிக்கும் தமிழர்கள்! அரசு இதை செய்யனும் - அன்புமணி ஐடியா

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தனியார் நிறுவனங்களில் தமிழர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டு வடமாநிலத்தவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இதை தடுப்பதற்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தமிழ்நாடு அரசிடம் ஒரு யோசனை தெரிவித்து இருக்கிறார்.

டாடா குழுமம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் தயாரிப்பதற்காக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே சுமார் ரூ.4,684 கோடி முதலீட்டில் புதிய தொழிற்சாலையை அமைத்து இருக்கிறது.

இந்தத் தொழிற்சாலையின் மூலமாக மட்டும் சுமார் 18,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. டாடா எலெக்ட்ரானிக்ஸ் தொழிற்சாலை தமிழ்நாட்டில் அமைக்கப்படுவதற்கு பலர் பாராட்டு தெரிவித்து வந்தனர்.

English summary

In Tamil Nadu, where Tamils are being denied employment in private companies and opportunities are being given to northerners, Patali People's Party leader Anbumani Ramadass has given an idea to the Tamil Nadu government to prevent this.