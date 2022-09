”தமிழ்நாட்டின் பெருமையல்ல.. இந்தியாவின் பெருமை” அண்ணா நூலகத்தை பார்த்து வியந்துபோன கெஜ்ரிவால்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் சுற்றிப்பார்த்த டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை பாரதி மகளிர் பெண்கள் கல்லூரியில் நடைபெற்ற புதுமைப் பெண் திட்ட தொடக்க விழாவில் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார். அவரை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாடத்திட்டம் சார்ந்தும், அதை கடந்தும் முழுமையான கல்வியை வழங்கிடும் வகையில் தமிழ்நாட்டிலேயே முதல் முறையாக 26 தகைசால் பள்ளிகள் மற்றும் 15 மாதிரி பள்ளிகளையும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தொடங்கி வைத்தார். இதனைத்தொடர்ந்து புதுமைப் பெண் திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said, it a pleasure to visit the Anna Centenary Library. Such a large collection of books and manuscripts is well managed and maintained. It is not only the pride of Tamil Nadu but also the pride of India.