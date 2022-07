பொன்முடி Vs முருகன்! கண்முன்னே வந்த ‘மதுரை’ சம்பவம்! சாமர்த்தியமாய் சமாளித்த அண்ணா பல்கலை.! சிறப்பு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா அழைப்பிதழில் மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகனின் பெயர் மீண்டும் இடம்பெற்ற நிலையில், சர்ச்சையை தவிர்க்க சாதுரியமாய் அண்ணா பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் யோசித்துள்ளதாக பல்கலைக் கழக பேராசியர்கள் பேசி வருகின்றனர்.

கடந்த 13ஆம் தேதி மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது அதில் கௌரவ அழைப்பாளராக மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகனை ஆளுநர் அழைத்திருந்தார்.

மேலும் பட்டமளிப்பு விழா அழைப்பிதழில் அமைச்சர் பொன்முடியின் பெயருக்கு மேல் எல்.முருகனின் பெயர் இடம் பெற்றது. இதனால் வருத்தமடைந்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி அந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்காமல் புறக்கணித்தார்.

தமிழ் உமது முரசம்.. அண்ணா பேச்சை சுட்டிக்காட்டி பட்டமளிப்பு விழாவில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

English summary

While Union Minister L. Murugan's name appeared again in the convocation ceremony of Anna University, Chennai, the university professors are saying that the administration of Anna University has cleverly thought to avoid controversy.