மோடி சொல்லிட்டாரு.. ரெடியாகுங்க.. அலெர்ட் செய்த அண்ணாமலை! பிப். 2 நைட்டே பட்ஜெட் ஹேண்ட்புக்.. ஓஹோ!

மாநிலம் முழுவதும் பட்ஜெட் விளக்கக் கூட்டங்களை நடத்துவது பற்றி ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார் அண்ணாமலை

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் பாஜகவுக்கு அரசியல் லாபம் கிடைக்கும் வகையில் பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி முதல் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு மத்திய பட்ஜெட் விளக்க பொதுக் கூட்டங்களை நடத்தி, பட்ஜெட்டின் சிறப்பு அம்சங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்று கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

மத்திய பட்ஜெட் வரும் பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கும் நிலையில், பட்ஜெட்டை பொதுமக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடி சமீபத்தில் நடந்த பாஜக தேசிய செயற்குழுவில் பேசினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, பட்ஜெட் விளக்கக் கூட்டங்களை நடத்துவதற்கான குழுவை மாநில அளவிலும், மாவட்ட வாரியாகவும் அமைத்துள்ளது தமிழ்நாடு பாஜக.

BJP state president Annamalai has instructed the party officials to hold public meetings to explain the Union budget for the next 15 days from February 2. So that the BJP can gain political advantage in Tamil Nadu.