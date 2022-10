கோவை கார் வெடிப்பு.. அரசுக்கு பாஜக சப்போர்ட் பண்ணும்! ஸ்டாலினை பாராட்டி அண்ணாமலை கொடுத்த “3 ஐடியா”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கோவையில் கார் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் ஜமேஷ் முபின் என்ற நபர் உயிரிழந்தது தொடர்பான வழக்கை தேசிய புலனாய்வு முகமைக்கு மாற்றிய முதலமைச்சரின் முடிவை வரவேற்றுள்ள தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, 3 யோசனைகளை வழங்கியுள்ளார்.

கோவை, உக்கடம் பகுதியில் நிகழ்ந்த கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு தொடர்பான வழக்கின் விசாரணையை தேசிய புலனாய்வு முகமைக்கு மாற்ற பரிந்துரைத்து முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிடப்பட்ட அரசு செய்திக்குறிப்பில், "கோவை, உக்கடம் பகுதியில் 23-10-2022 அன்று நிகழ்ந்த கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் விசாரணை குறித்தும், பொதுவான சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்தும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் இன்று (26-10-2022) தலைமைச் செயலகத்தில் விரிவான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

தேச பாதுகாப்பில் திமுக அரசுக்கு அக்கறை இல்லை.. உளவுத்துறையை முறையாக பயன்படுத்தவில்லை- அண்ணாமலை பரபர!

English summary

Tamil Nadu BJP president Annamalai, who has welcomed the Chief Minister MK Stalin decision to transfer the case related to the death of a person named Jamesh Mubin in a car cylinder explosion accident in Coimbatore to the National Investigation Agency, has given 3 ideas.