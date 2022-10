திடீர் சாமியார்கள்.. நவீன 420.. முதல்வரே மூட நம்பிக்கை தடை சட்டம் கொண்டு வாங்க.. கி.வீரமணி கோரிக்கை

Chennai

சென்னை: ‛‛இது பெரியார் மண். திராவிட பூமியில் மூட நம்பிக்கைகளும் அதன் மோசடிகளும் உயிர் பலிகளும் எப்போதும் இல்லாத அளவு ஆங்காங்கே நடந்து வருகிறது. ‛நவீன 420' திடீர் சாமியார்களை தடுக்க மூடநம்பிக்கை தடை சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும்'' என திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

தமிழகத்தில் மூட நம்பிக்கையை ஒழிக்க வேண்டும் என்று திராவிடர் கழகம் தொடர்ந்து பிரசாரம் செய்து வருகிறது. இந்நிலையில் திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி இன்று அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில் மூடநம்பிக்கையை தடை செய்ய வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இதுதொடர்பாக கி வீரமணி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

This is Periyar soil. In Dravidian land, superstitions and their frauds and sacrifices are rampant as never before. Dravidar Kazhagam president Ki Veeramani has urged Chief Minister Stalin to bring the Anti-Superstition Act to stop 'modern 420' sudden preachers.