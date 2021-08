ஒரே ஐபி அட்ரஸ்.. இருவர் போட்டி போடுவது போல் கணக்கு காட்சி 130 டெண்டர்கள்.. அறப்போர் இயக்கம் பகீர்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ஒரே கணினியில் ஒரே ஐபி அட்ரஸ், ஒரே போன் நம்பரை கொடுத்து இருவர் போட்டி போடுவது போல் கணக்கு காட்டி ஒருவரே டென்டர் எடுத்துள்ளதாக அறப்போர் இயக்கம் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் ரூ 811 கோடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தங்களை தனக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு வழங்கியதாக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவாகியுள்ளது. இதையடுத்து அவருக்கு சொந்தமான 53 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ரெய்டு நடத்தி வருகிறது.

எஸ் பி வேலுமணி உள்பட 8 பேர் மற்றும் 9 நிறுவனங்கள் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது. ஒரே ஐபி அட்ரஸை பயன்படுத்தி 130 டெண்டர்கள் எடுத்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

English summary

Arappor Iyakkam reveals that same IP address is used for many tenders Arappor Iyakkam reveals that same IP address and same phone number are used for many tenders.