2 மேட்டர்கள்.. 4 புள்ளிகள்... "தலைவரே, இதுவா சமூகநீதி?".. ஸ்டாலினுக்கு சிக்கல்.. குழப்பத்தில் கோட்டை

சென்னை: நாளுக்கு நாள் திமுகவில் புகைச்சல்களும், அதிருப்திகளும் அதிகமாகி கொண்டே வரும் நிலையில், ராஜ்யசபா தேர்தல் விவகாரத்திலும் பிரச்சனை வெடித்துள்ளது.. அது தொடர்பாக அறிவாலயம் வரை புகார்கள் எட்டிவிட்டதாம்..!

தமிழகத்தில் காலியாகும் 6 ராஜ்யசபா இடங்களுக்கான தேர்தல் ஜூன் மாதம் நடக்கவிருக்கிறது.. இந்த 6 இடங்களில் 4 திமுகவுக்கு உறுதியான இடங்கள்.

தமிழகத்திலிருந்து தி.மு.க. சார்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆர்.எஸ்.பாரதி, டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், கே.ஆர்.என்.ராஜேஷ்குமார் மற்றும் அ.தி.மு.க. சார்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எஸ்.ஆர்.பாலசுப்பிரமணியன், வழக்கறிஞர் நவநீதகிருஷ்ணன், ஏ.விஜயகுமார் ஆகிய 6 எம்.பி.க்களுக்கும் வருகிற 29.6.2022 அன்று பதவிக்காலம் முடிகிறது.

English summary

are dissatisfactions and local politics increasing in DMK and Who is going to get Rajya Sabha seats