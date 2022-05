அடுத்த "விக்கெட்டு".. வைகோ இப்படி முடிவு எடுத்தாரா, ஸ்டாலினுக்கு தெரியுமா.. அப்ப பாஜக? ஹாட் அறிவாலயம்

Chennai

சென்னை: மதிமுகவில் நாளுக்குநாள் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில், அறிவாலயம் படுபிஸியாக காணப்படுகிறது.

கடந்த சில மாதங்களாகவே மதிமுகவில் அதிருப்தி நிலவி வருகிறது.. கட்சியின் தலைமை கழக செயலாளராக வைகோவின் மகன் துரை வைகோ நியமிக்கப்படுவதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.

சிவகங்கை மாவட்டச் செயலாளர் செவந்தியப்பன், திருவள்ளூர் மாவட்டச் செயலாளர் செங்குட்டுவன், விருதுநகர் மாவட்டச் செயலாளர் சண்முகசுந்தரம், உயர்நிலைக்குழு உறுப்பினர் அழகுசுந்தரம், வழக்கறிஞர் அணிச் செயலாளர் பாரத மணி ஆகிய 5 பேர் மட்டும்தான் அப்போது போர்க்கொடி தூக்கினர்.

பாடத்திட்டத்தில் இருந்து பெரியார் பாடம் நீக்கம்! மதவெறியை புகுத்தும் பாஜக! வைகோ கடும் கொந்தளிப்பு..!

Are MDMK and dissidents joining dmk and What is Leader vaiko going to do next மதிமுக அதிருப்தியாளர்கள் திமுகவில் இணைவதாக கூறப்படுகிறது