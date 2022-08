ஹாட்டிரிக் விக்கெட்.. ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் மோதலுக்கு இடையில் புகுந்த ஸ்டாலின்.. ஆஹா.. 3 எம்எல்ஏக்களா?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவில் நிலவும் உட்கட்சி மோதல் காரணமாக நிர்வாகிகள், அடிமட்ட தொண்டர்கள் கடுமையான அப்செட்டில் இருக்கிறார். கட்சி செல்லும் நிலையை பார்த்து.. கட்சியில் நமக்கு எதிர்காலம் இருக்குமா? கட்சிக்கு முதலில் எதிர்காலம் இருக்குமா என்று கேட்க தொடங்கிவிட்டனர்.

எப்போது, யாரின் கட்டுப்பாட்டில் அதிமுக இருக்கும் என்று தெரியாத அளவிற்கு கட்சியில் வார வாரம் தலைமை மாற்றம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அடுத்தடுத்து நடக்கும் வழக்குகள், மேல்முறையீடுகள் காரணமாக நிர்வாகிகள், எம்எல்ஏக்கள், மாவட்ட செயலாளர்கள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து உள்ளனர்.

இந்த நிலையில்தான் அப்செட்டில் உள்ள நிர்வாகிகள் வரிசையாக மாற்று கட்சிகளுக்கு தாவும் முடிவில் இறங்கி உள்ளனர். இவர்களை தங்கள் பக்கம் இழுப்பதற்கு இரண்டு கட்சிகள் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன.

ஒன்று பாஜக.. இன்னொரு ஆளும் திமுக. முக்கியமாக கொங்கு மண்டல அதிமுக எம்எல்ஏக்களை தாங்கள் பக்கம் கொண்டு வருவதற்கு இரண்டு கட்சிகளும் தீவிரமாக முயன்று வருகின்றன.

Are these 3 MLAs from AIADMK to join DMK in Coimbatore soon and What is Stalin plan?