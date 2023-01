"டாப் 2".. சிதறுதா திமுக ஓட்டு.. சீமானுக்கு லட்டு போல கிடைச்ச சான்சஸ்.. 2 பிரம்மாஸ்திரம்.. பாஜக "ஆ"

நாம் தமிழர் கட்சியின் வியூகம் இடைத்தேர்தலில் என்னவாக இருக்கும் என்பது எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: நடக்க போகும் இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி, எப்படிப்பட்ட வியூகத்தை அமைத்து செயல்பட போகிறது என்பது மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாக எழுந்துள்ளது.. அத்துடன் 5 முனைப்போட்டி எழ வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்பட்டு வரும் நிலையில், தேர்தல் களம் எப்படி இருக்க போகிறதோ என்ற ஆர்வமும் அனலடிக்க ஆரம்பித்துள்ளது.

கடந்த 2021 தேர்தலில் நாம்தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் கோமதி 11 ஆயிரத்து 629 வாக்குகள் பெற்று 3-ம் இடத்தையும், மக்கள் நீதி மய்யம் வேட்பாளர் ராஜ்குமார் 10 ஆயிரத்து 5 வாக்குகள் பெற்று 4-வது இடத்தையும் பெற்றன

இதுவரை தனித்து தேர்தல்களை சந்தித்து வரும் நாம் தமிழர் கட்சி பல தொகுதிகளில் காங்கிரசின் தோல்விக்கு காரணமாக இருந்துள்ளதை மறுக்க முடியாது,.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத் தேர்தல்: ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன், மகன் சஞ்சய் சம்பத்- யார் காங். வேட்பாளர்?

English summary

Are these the reasons that favor Seeman in the by-elections and What is TTV Dinakaran going to do