நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ்ஸா? ஆர்டிஐயில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவியிடம் 19 கேள்விகள் கேட்பு! ஆளுநர் மாளிகை பரபர பதில்

சென்னை: சனாதனம், இந்து மதம் குறித்த ஆளுநர் ஆர்என் ரவி தொடர்ந்து பேசி வருகிறார். இந்நிலையில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவியிடம் ‛‛நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் உறுப்பினரா?'' என்பன உள்பட 19 கேள்விகளை சென்னை வழக்கறிஞர் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலம் கேட்டதற்கு ஆளுநர் மாளிகை விளக்க கடிதம் அனுப்பி உள்ளது.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்என் ரவி சமீப காலமாக பல்வேறு பொது நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று பேசி வருகிறார். இவரது பெரும்பாலான பேச்சுக்கள் விவாதத்துக்கு உள்ளாகி வருகின்றன.

இதற்கு சனாதன தர்மத்தின் சிறப்புகள் பற்றியும், இந்து தர்மம் பற்றியும் ஆளுநர் பேசி வருவது தான் முக்கிய காரணமாகும்.

Governor RN Ravi is constantly talking about Sanatana and Hinduism. In this case, the Governor House has sent an explanatory letter to lawyer who raises 19 questions to Governor RN Ravi including Are you a member of RSS?'' through the Right to Information Act.