சென்னை ரோட்டில் "ஹார்ன்" அடிக்க போறீங்களா? இனிமே யோசிச்சு அமுக்குங்க பாஸ்.. வந்தது அதிரடி ரூல்!

Chennai

சென்னை: சென்னை சாலையில் போக்குவரத்து விதிகளை கடுமையாக கடைபிடிக்க போக்குவரத்து போலீசார் அறிவுறுத்தி உள்ளனர். இது தொடர்பாக முக்கிய அறிவுறுத்தல் ஒன்றையும் போக்குவரத்து போலீசார் வழங்கி உள்ளனர்.

சென்னையில் சமீப காலமாக போக்குவரத்து விதிகள் தீவிரமாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. சமீபத்தில்தான் பைக்கில் பயணிக்கும் இரண்டு பேரும் ஹெல்மெட் போட வேண்டும் என்ற விதி கொண்டு வரப்பட்டது.

அதேபோல் சென்னையில் வேகமாக செல்லும் வாகனங்களை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் பல இடங்களில் புதிய ஸ்பீட் பிரேக்கர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

English summary

