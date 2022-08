வலுவாக பாயிண்டை பிடித்த வைரமுத்து தரப்பு வக்கீல் “அது எப்படி நோட்டீஸ் ஆகும்?”- ஈபிஎஸ்ஸுக்கு சிக்கல்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில், வைரமுத்து தரப்பு வழக்கறிஞர் எடுத்து வைத்த வாதம், ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்புக்கு பலம் ஏற்றியுள்ளது. பொதுக்குழு வழக்கில் நீதிபதி ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளதால் வழக்கின் திசை ஓபிஎஸ்ஸுக்கு சாதகமாக திரும்பியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

நீதிமன்ற உத்தரவு பற்றி ஊடகங்கள் வெளியிடும் செய்தியை நீதிமன்றத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பாக எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதோ, அதுபோல, ஜூன் 23 பொதுக்குழுவில் நேரலை செய்ததை ஜூலை 11 பொதுக்குழுவிற்கான நோட்டீசாக கருத முடியாது என்று வைரமுத்து தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.

ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ், வைரமுத்து தரப்பு வாதங்களைக் கேட்ட நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன், இந்த வழக்கின் மீதான தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்துள்ளார். இந்த வழக்கின் விசாரணையின்போது நீதிபதி, ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி காலாவதியானதா என்பது குறித்தும், பொதுச் செயலாளர் பதவியை மீண்டும் உருவாக்கியது ஏன் என்பது குறித்தும் சரமாரியாக கேள்விகளை எழுப்பினார்.

English summary

Vairamuthu's lawyer argued that just as the news published by the media about the court order cannot be accepted as an official announcement by the court, the live broadcast of the June 23 general meeting cannot be considered as a notice for the July 11 general meeting.