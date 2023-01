பிபிசி ஆவணப்படம் பார்த்த மாணவர்களை கைது செய்வது கருத்துரிமைக்கு எதிரானது.. வேல்முருகன் ஆவேசம்!

மத்திய அரசால் தடை செய்யப்பட்ட ஆவணப்படத்தை தமிழ்நாடு அரசே மாநிலம் முழுவதும் கொண்டு சேர்க்கவேண்டும் என வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை : பிபிசி ஆவணப்படத்தை பார்த்த மாணவர்களை கைது செய்வது கருத்துரிமைக்கு எதிரானது என்று தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், பிபிசி ஆவணப்படத்தை தமிழ்நாடு முழுவதும் கொண்டு சேர்க்க தமிழ்நாடு அரசு முன்வர வேண்டும் என்றும் வேல்முருகன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

குஜராத் மாநிலம் கோத்ராவில் கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு பெரிய கலவரம் வெடித்தது. இதில் சிறுபான்மையினர் ஏராளமானோர் கொல்லப்பட்டனர். இது நாடு முழுவதும் பெரிய அளவில் விவாதத்துக்கு உள்ளானது.

இந்நிலையில், புகழ்பெற்ற ஊடக நிறுவனமான பிபிசி, குஜராத் கலவரம் பற்றிய ஒரு ஆவணப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது.

சென்னை பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இந்த ஆவணப்படத்தை செல்போனில் பார்த்ததற்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Tamizhaga Vaazhvurimai katchi President Velmurugan has said that the arrest of students who watched the BBC documentary on Gujarat riots is against the right of expression. Velmurugan has also requested that Tamil Nadu government should come forward to telecast BBC documentary across Tamil Nadu.