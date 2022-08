ஜெயலலிதா வசித்து வந்த போயஸ் தோட்டத்தில் விசாரணை நடத்தாதது ஏன்?.. ஆறுமுகசாமி விளக்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னையில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா வசித்து வந்த போயஸ் தோட்டத்தில் விசாரணை நடத்தப்படாதது ஏன் என்பது குறித்து ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விளக்கமளித்துள்ளது.

ஜெயலலிதா கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் உடல்நல பாதிப்பு ஏற்பட்டதை அடுத்து சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு அவர் 75 நாட்கள் தங்கி சிகிச்சை பெற்றார்.

அவருக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டதை அடுத்து அதே ஆண்டு டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி காலமானதாக அறிவிக்கப்பட்டார். எனினும் ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக பல்வேறு தரப்பினர் தெரிவித்தனர்.

