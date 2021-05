ஸ்டெர்லைட்.. அனைத்து பரிந்துரைகளையும் தமிழக முதல்வர் நிறைவேற்றி விட்டார்..- அருணா ஜெகதீசன் வரவேற்பு

Chennai

சென்னை: ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் துப்பாக்கிச் சூடு தொடர்பாக தான் தாக்கல் செய்த இடைக்கால அறிக்கையில் பரிந்துரைந்த அனைத்தையும் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் நிறைவேற்றி விட்டார் என்று வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன்.

தூத்துக்குடியில் 22.05.2018 அன்று ஸ்டெர்லைட் தாமிர உருக்காலையை நிரந்தரமாக மூடக்கோரி நடத்தப்பட்ட போராட்டத்தின்போது ஏற்பட்ட வன்முறையின்

காரணமாக பொதுமக்களுக்கு ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு, காயங்கள் குறித்தும், பொது மற்றும் தனியார் சொத்துக்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதங்கள் குறித்தும் விசாரிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி திருமதி அருணாஜெகதீசன் அவர்கள் தலைமையிலான விசாரணை ஆணையத்தின் இடைக்கால அறிக்கை 14.05.2021 அன்று தமிழக அரசுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

இந்த அறிக்கையில் இந்த போராட்டம் குறித்து காவல்துறையால் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளில் தேவையற்ற வழக்குகளை திரும்பப் பெற ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது. இந்த பரிந்துரைகள் குறித்து தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் அவர்களின் கருத்தும், காவல்துறைத் தலைவரின் அறிக்கையும் பெறப்பட்டு அரசால் கவனமாக பரிசீலிக்கப்பட்டது. மேற்கூறிய பரிந்துரைகள் மற்றும் கருத்துரைகளின் அடிப்படையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் பின்வரும் முக்கிய முடிவுகளை அறிவித்துள்ளார்கள்.

Retired Judge Aruna Jagadeesan has welcomed the Tamil Nadu Chief Minister Stalin's announcement on Sterlite as he has fulfilled all the recommendations made in his interim report.