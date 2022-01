நயினார் பேசும்போது அமைதியா கேட்டுட்டு.. அடுத்தநாள் வருத்தமா? அண்ணாமலையை விமர்சித்த அதிமுக எம்எல்ஏ

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் குறித்த பேச்சுக்கு நயினார் நாகேந்திரன் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனவும், நயினார் பேசும் போது அருகில் இருந்து கேட்டுவிட்டு அடுத்தநாள் வருத்தம் தெரிவிப்பது ஏற்கத்தக்கதல்ல என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குறித்து அதிமுக எம்எல்ஏ அருண்மொழித் தேவன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தஞ்சையில் தற்கொலை செய்து கொண்ட பள்ளி மாணவியின் மரணத்துக்கு நீதி கேட்டு பாஜக சார்பில் நடைபெற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினரான நயினார் நாகேந்திரன் பேசினார்.

அப்போது எதிர்க்கட்சியாக இல்லாவிட்டாலும் பாஜக தொடர்ந்து தமிழகத்திற்காக பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு குரல் கொடுத்து வருவதாகவும் அதிமுகவில் சட்டமன்றத்தில் ஆண்மையுடன் பேசக்கூடிய ஒருவர் கூட இல்லை என கூறினார்.

English summary

AIADMK MLA Arunmozhi Devan has slammed BJP state president Annamalai for saying that Nainar Nagendran should apologize unconditionally for his speech on AIADMK MLAs and that it was not acceptable for him to apologize the next day after hearing Nainar speak from nearby.