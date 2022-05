மிரட்டும் அசானி... சென்னையில் கொட்டும் மழை... வானிலை ஆய்வு மையம் சொன்ன குட் நியூஸ்

Chennai

சென்னை: தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் 15ஆம் தேதி வரை 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் பல பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்வதால் வெப்பம் தணிந்து குளுமை பரவியுள்ளது.

வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், நேற்று மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல்‌ பகுதிகளில்‌ நிலவிய அசானி தீவிர புயல்‌ இன்று புயலாக வலுவிழந்து ஆந்திரபிரதேச மசூலிப்பட்டினம்‌ அருகே மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல்‌ பகுதிகளில்‌ நிலவுகிறது. இது வடக்கு-வடகிழக்கு திசையில்‌ வட ஆந்திரா கடலோர பகுதிகளின்‌ வழியாக நகர்ந்து, இன்று இரவு மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல்‌ பகுதிகளில்‌ நிலவக்கூடும்‌. இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில்‌ காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்கூடும்‌.

இன்று வட தமிழகம்‌, தேனி, திண்டுக்கல்‌, மதுரை, விருதுநகர்‌, தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமாரி மாவட்டங்கள்‌, புதுவை மற்றும்‌ காரைக்கால்‌ பகுதிகளில்‌ ஒரு சில இடங்களில்‌ இடி மின்னலுடன்‌ கூடிய லேசானது முதல்‌ மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்‌.

