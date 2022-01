மதுபோதையில் ஆட்டோ ஓட்டிய டிரைவர்! மேம்பாலத்தில் சென்ற போது நடந்த பரபர சம்பவம்.. பயணி பலி

Chennai

சென்னை: ஆட்டோ டிரைவர் மது அருந்தி ஆட்டோ ஓட்டியதில், கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஆட்டோவால் அதில் பயணம் செய்தவர் உயிரிழந்துள்ளார்.

சென்னை கோயம்பேடு அடுத்துள்ளது பாடி மேம்பாலம். நேற்று, இந்த மேம்பால‌த்தில் சென்ற ஆட்டோ கட்டுப்பாட்டை இழந்ததால் தடுப்பு சுவரில் மோதி பயணி உயிரிழந்தார்.

பாடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆட்டோ ஓட்டுனர் பிரபாகரன். இவர் பாடி மற்றும் சுற்றுவட்டாரங்களில் ஆட்டோ ஓட்டிவருகிறார்.

English summary

The auto driver lost control of his vehicle while driving under the influence of alcohol and the passenger was dead.