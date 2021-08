பெங்களூர் புகழேந்தி வழக்கு: ஓபிஎஸ், எடப்பாடி நேரில் ஆஜராக வேண்டும்-சிறப்பு நீதிமன்றம் திட்டவட்டம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரில் பங்கேற்பதால் நேரில் ஆஜராக விலக்கு கோரி அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோரின் மனுக்களை தள்ளுபடி செய்த சிறப்பு நீதிமன்றம், செப்டம்பர் 14ல் இருவரும் ஆஜராக உத்தரவிட்டுள்ளது.

அதிமுக-வின் செய்தித் தொடர்பாளராக இருந்த பெங்களூரு புகழேந்தி கட்சியிலிருந்து நீக்கி ஜூன் 14ம் தேதி ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒ.பன்னீர்ச்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் கூட்டறிக்கை வெளியிட்டனர்.

அதில் கட்சியின் கோட்பாடுகளுக்கும், கட்சி விரோத செயல்பாடுகளுக்கும் காரணமாக இருந்ததால் நீக்கம் என கூறப்பட்டிருந்தது.

கொரோனா காலத்திலும் 55 ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு விசா.. அமெரிக்காவுக்கு பறக்கும் இந்திய மாணவர்கள்

English summary

The special court on September 14 dismissed the petitions of AIADMK coordinator O. Panneerselvam and co-coordinator Edappadi Palaniswami seeking their exclusion from appearing in person for participating in the assembly session. Bangalore Pugazhendi filed the case.